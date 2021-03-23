Защита Влада Сорда будет подавать апелляцию на решение суда относительно круглосуточного домашнего ареста для своего клиента.

Прокурор при избрании Печерским районным судом Киева меры пресечения подозреваемому в хулиганских действиях возле Офиса президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (псевдо Влад Сорд) не предоставил надлежащих доказательств обоснованности подозрения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил его адвокат Дмитрий Мазурок.

По его словам, прокурор не смог обосновать подозрение для Сорда по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство, совершенное группой лиц или с использованием оружия или других предметов заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений".

"В деле нет потерпевшего. Также на скриншотах, которые прокурор предоставил суду с видеозаписей полицейских камер наблюдения, не видно, что стекло разбивает именно Сорд и тем более не видно, что в руках у него нож, как об этом утверждает прокурор", - сказал адвокат.

Он убежден, что это дело "развалится в суде, поскольку нет никаких доказательств того, что Сорд совершал хулиганские действия".

Адвокат заявил, что будет подавать апелляцию на это решение суда и просить вообще не применять никакой меры пресечения, а в дальнейшем ходатайствовать о закрытии дела.

При этом он предположил, что Сорду инкриминируют хулиганство с использованием оружия из-за того, что у него в рюкзаке нашли нож.

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Сам Сорд прокомментировал свое присутствие на акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко следующим образом: "Пока Стерненко и Антоненко находятся за решеткой, у людей будет перекипать, люди будут выходить на улицы все больше и больше".

Он сказал, что по совету адвоката не будет отвечать на вопрос, разбивал ли он стекло в дверях Офиса президента.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Дмитрий Хилюк