От водолаза-спасателя до психолога - представительницы прекрасного пола не ограничены в выборе.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) раскрыла на 8 марта, сколько представительниц прекрасного пола защищают государство в составе системы на разных должностях.

Речь идет об арсенале профессий: помимо спасателя, украинская женщина - это также водолаз, психолог, медик, оказывающий помощь раненым, специалист, который ведет коммуникацию с обществом и так далее. Таких героев "на каблуках" в Украине работает более 12 тысяч.

"Более 12 тысяч - именно столько женщин работают в системе ГСЧС по всей Украине", - раскрыл статистику Андрей Даник.

Заместитель начальника ГСЧС напомнил, что мир уже давно преодолел стереотип о неспособности женщины быть равной с мужчиной в профессии. "Когда надо - надевают "боевики", водолазные костюмы или костюмы химической защиты, оказывают психологическую и медицинскую помощь", - перечислил он.

В то же время представительница ГСЧС Украины - это не просто работница одной из экстренных служб. Свист ракет и надоедливое жужжание дронов, взрывы, звуки сирен - та реальность, в которой каждый украинец сейчас вынужден работать, несмотря на пол или профессию.

Каждый такой человек на своем месте приближает наше солнечное, спокойное и цветущее завтра, подчеркнул Даник.

Названы наиболее заминированные регионы Украины

На днях в ГСЧС раскрыли печальную статистику об украинских территориях, которые Россия сделала нежилыми на годы, заложив там мины.

Наиболее "загрязненными" снарядами считаются три области: Харьковская, Донецкая и Херсонская. Начальник профильного отдела ГСЧС Сергей Рева уточнил, как идет разминирование на этих участках и сколько пиротехнических подразделений есть у Украины, чтобы преодолеть проблему.

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