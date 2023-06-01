Девушке было всего 32 года. Она погибла у себя в квартире.

В Киеве в ночь на 30 мая в результате российского удара дронами-камикадзе погибла 32-летняя Екатерина Кардаш.

Об этом сообщила ее коллега Татьяна Любченко в соцсети. "... Погибла наша Катя Кардаш, погибла прямо у себя в квартире. Долго работали вместе... немного дружили, немного спорили и много всего пережили вместе. Совсем юная, всего 32, амбициозная, интересная, умная", – написала Любченко о погибшей.

Обстрел Киева ночью 30 мая

Российские оккупанты той ночью атаковали столицу дронами-камикадзе. Всего в столичном регионе уничтожили 29 "шахедов". Тогда сообщалось, что из-за попадания обломков в многоквартирный дом в Голосеевском районе погиб человек. Кроме того, 13 человек получили ранения.

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Также в результате той атаки было повреждено 16 объектов — это гражданские авто, сооружения и жилые дома. В Печерском районе обломками повредило авто, в Дарницком загорелся частный дом. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону, в Подольском - на нежилую застройку, а в Святошинском - на территории одного из предприятий. В КМВА уточнили, что нападение было массированным с разных направлений и в несколько волн.

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