Также он призвал не относиться к воздушной тревоге легкомысленно.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям местной власти с тем, что укрытия в городах должны быть доступны.

В своем видеообращении глава государства отметил, что сегодняшний день был "довольно громким". Президент поблагодарил Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины и всех защитников неба за отражение очередного ночного налета российских дронов.

"Снова и снова благодарю наших воинов за каждый сбитый "Шахед", за каждую сбитую российскую ракету. Потому что это всегда - спасенные жизни людей, всегда спасенная инфраструктура", - сказал он.

Видео дня

Зеленский констатировал, что были и попадания, падения обломков с соответствующими последствиями и потери. "Очень и очень важно учитывать воздушную тревогу и не относиться к ней легкомысленно. И хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местной власти, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию: укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что это является конкретной ответственностью конкретных должностных лиц.

Проблема с укрытиями: последние новости

Недавно глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал о городе на Киевщине, который построили вообще без укрытий. По его словам, над устранением этой проблемы уже работают.

Сейчас в области подготовлены 600 защитных сооружений - речь идет о хранилищах, противорадиационных укрытиях и сооружениях двойного назначения, а также более 1 тысячи 200 простейших укрытий.

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