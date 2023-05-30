Воздушная тревога в Киеве в ночь на 30 мая длилась около 3 часов.

В ночь на 30 мая 2023 года Россия снова атаковала Киев, это уже третий обстрел столицы за последние сутки. На этот раз оккупанты запустили по городу "Шахеды".

Около двух ночи 30 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщалось о работе ПВО. К сожалению, обломки попали в многоквартирный дом в Голосеевском районе столицы. "Суспильне" показало последствия такого попадания.

В результате попадания обломков в многоквартирный дом в Голосеевском районе погиб один человек. Сообщается, что разрушены квартиры на двух верхних этажах, почти все окна повылетали.

Жителей дома эвакуировали, под завалами больше никого не нашли, добавляет "Суспильне".

Как сообщает "Украина Сейчас" в своем Телеграмм-канале, погибшая - женщина примерно 30 лет. Спасатели нашли ее в квартире на 20 этаже. Она умерла в карете "скорой". По данным журналистов, также пострадал ее муж, он в больнице.

Массированная атака на Киев в ночь на 30 мая 2023

В ночь на 30 мая 2023 года Россия совершила 17-ю атаку на Киев с начала этого месяца. Обломки сбитых "Шахедов" в некоторых районах столицы попали в дома и авто.

Всего с севера и юга за эту ночь были зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе. Украинская ПВО уничтожила 29 ударных БпЛА. Почти все "Шахеды" поражены на подступах к столице и в небе Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: