В столице ранены 9 человек, одна женщина погибла.

Глава полиции Киева Иван Выговский озвучил последствия российской атаки на столицу и область в ночь на 30 мая 2023 года. По его словам, в результате обстрелов РФ один человек погиб, 13 - получили ранения.

"В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан", - передает его слова Телеграмм-канал Нацполиции.

Также повреждены 16 объектов — это гражданские авто, сооружения и жилые дома. На месте работают полицейские и все экстренные службы.

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Россия атаковала Киев и область в ночь на 30.05.2023

В ночь на 30 мая Россия атаковала Киев и область иранскими дронами-камикадзе. Из-за попадания обломков в многоквартирный дом в Голосеевском районе погиб человек.

Кроме того, в Печерском районе обломками повредило авто, в Дарницком загорелся частный дом. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону, в Подольском - на нежилую застройку, а в Святошинском - на территории одного из предприятий.

В Воздушных силах отчитались, что этой ночью Россия запустила на Киев и область 31 дрон-камикадзе, и ПВО сбила 29 "Шахедов". В КГВА уточнили, что нападение было массированным, с разных направлений и в несколько волн.

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