На всех местах падения обломков сейчас работают экстренные службы.

Ночная атака дронами-камикадзе на столицу была массированной - беспилотники запускались несколькими волнами и с разных направлений.

Об этом сообщил спикер киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона.

"Киев был и остается приоритетной целью врага, и нынешняя плотность воздушных атак на Киев уже считается не на дни, а на часы: за последние 24 часа враг совершил уже 3 нападения, причем страна-террорист постоянно меняет тип вооружения для атаки... Предварительно это были барражирующие боеприпасы "Shahed", собственно, для того, чтобы держать в напряжении киевлян, они пытаются терроризировать и уничтожать все украинское. Нападение было массировано с разных направлений и в несколько волн", - сказал Шаманов.

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Он отметил, что по предварительным данным были сбиты все цели - более 20 беспилотников, и по информации, которая уточняется, есть жертвы и разрушения.

"В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание последних 2 этажей. Было эвакуировано более 20 человек. Один человек погиб, шестеро ранены. Предположительно, разрушено перекрытие между этажами, ведутся сейчас поисковые работы в отношении людей под возможными завалами", - сказал спикер КГВА.

По его словам, в Печерском районе обломками повредило автомобили, в Дарницком в результате падения обломков загорелся частный дом. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону, в Подольском - на нежилую застройку, а в Святошинском падение обломков зафиксировано на территории одного из предприятий. На всех местах падения работают экстренные службы.

Война в Украине - атака на Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая Россия снова атаковала Киев, в этот раз враг применил иранские дроны-камикадзе.

Вследствие попадание обломков в многоквартирный дом в Голосеевском районе погиб один человек. В ряде районов столицы есть повреждения и разрушения из-за падения обломков. Во время атаки украинская ПВО уничтожила 29 из 31 запущенных БПЛА.

Между тем, в Воздушных силах ВСУ напомнили украинцам, что не нужно фотографировать и публиковать обломки ракет, которые остаются после сбития силами ПВО.

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