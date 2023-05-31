В Черном море сейчас находятся три ракетоносителя, два из которых - подводные.

Россия держит в Черном море три российских ракетоносителя, в том числе два подводных. Угроза новой ракетной атаки очень высокая.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, передает FREEДОМ. По ее словам, зафиксировать пуски с подводного ракетоносителя труднее. Этим оккупанты усложняют работу украинской ПВО.

"И это говорит о том, что абсолютно вероятно, что враг готовится к нанесению ракетного удара, в частности с привлечением морских ракетоносителей. Понимая, что все готовы к противодействию атаке, враг может брать паузы на определенный период для того, чтобы застать наши силы ПВО врасплох", – предупредила Гуменюк.

Она также подчеркнула, что присутствие ракетоносителей на боевом дежурстве - это всегда очень высокий уровень опасности. Пуск может произойти в любой момент. Вероятно, россияне будут миксовать средства поражения, запустив ракеты одновременно с дронами.

"На фоне постоянного пополнения запасов дронов-камикадзе абсолютно вероятно, что будет привлекаться к атаке и дроновый отвлекающий компонент. Когда они запускают дроны волнами для того, чтобы спровоцировать работу ПВО, обнаружить точки ее расположения и после этого нанести удар более точными ракетами", – подытожила Гуменюк.

Ракетный террор РФ

В последние дни оккупанты совершают массированные атаки по украинским городам ракетами и БПЛА. В ночь на 30 мая враг совершил массированную атаку дронами-камикадзе на Киев. Их запускали несколькими волнами и с разных направлений. В общем, в результате ночной атаки на столицу, один человек погиб, 11 пострадали.

Днем 29 мая враг ударил по Киеву баллистическими ракетами "Искандер", все они были сбиты. А в ночь на 29 мая россияне совершили комплексную атаку сразу несколькими десятками ракет и дронов с минимальной результативностью.

При этом в ГУР заявили, что после провала ракетного блицкрига зимой и в начале весны, когда россияне безуспешно пытались уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и посеять панику среди общества, РФ изменила тактику.

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