Злоумышленники используют тематику денежных компенсаций, финансовой помощи от ООН, Европейского суда по правам человека, Общества Красного Креста и тому подобное.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о росте количества мошеннических страниц в социальной сети Facebook.

Об этом говорится в заявлении Госспецсвязи.

Злоумышленники используют тематику денежных компенсаций, финансовой помощи от ООН, Европейского суда по правам человека, Общества Красного Креста и тому подобное. Обещают выплаты "за счет конфискованных активов РФ", ссылаются на недействительные решения различных органов власти Украины.

Відео дня:

В объявлениях предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговую страницу так называемого "Единого компенсационного центра возврата невыплаченных денежных средств". На этом сайте пользователям предлагают получить выплату при условии предоставления персональной информации и дополнительного платежа. Как результат – данные банковской карты будут скомпрометированы.

Что делать:

Доверяйте информации только с официальных сайтов госорганов – особенно когда речь идет о каких-то выплатах. Проверяйте данные. При необходимости уточните по телефону или во время личного визита.

Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах.

Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте - немедленно заблокируйте карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка или через интернет-банкинг.

Перечень мошеннических страниц на сайте CERT-UA.

Война в Украине и мошенники:

7 июля в ПриватБанке заявили об аферистах, которые под видом выплат украинцам от ООН, ЕС, ПриватБанка, "Дии" и даже НАТО предлагают клиентам перейти по ссылке на фишинговый сайт и пройти опрос (заполнить персональные данные и данные банковских карт) для получения помощи.

27 июля "ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенников в Украине.

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