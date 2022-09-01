Хотя TikTok остается достаточно защищенным от взлома, при входе в аккаунт следует помнить о базовых мерах безопасности, чтобы не стать жертвой плечевого серфинга.

Число пользователей социальной сети TikTok продолжает стремительно увеличиваться по всему миру. В частности, в Украине аудитория этой платформы по состоянию на 2022 год по разным оценкам составляет более 10 млн пользователей.

Кроме этого, формат работы платформы, предусматривающий просмотр огромного количества случайных коротких видео, а также наличие 1,2 миллиарда ежедневных пользователей платформы во всем мире не могли не привлечь мошенников, постоянно ищущих новые способы незаконного заработка. Именно поэтому специалисты ESET подготовили список наиболее распространенных схем мошенничества в TikTok.

1. Предложения быстрого обогащения

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Мошенники часто привлекают пользователей обещаниями быстрого обогащения в обмен на минимальные усилия и вложения. В частности, в социальных сетях довольно часто появляются видео с рекламой на первый взгляд выгодных инвестиционных проектов, однако большинство из них на самом деле являются обычными финансовыми пирамидами.

Поэтому следует внимательно относиться и тщательно проверять любые организации, обещающие за короткий период получить высокие проценты от маленьких вложений, даже если такие варианты заработка рекламируют известные инфлюэнсеры.

2. Фишинговые сообщения

Электронные письма или частные текстовые сообщения с фишинговыми ссылками, как правило, отправляются случайным образом и содержат привлекательные на первый взгляд предложения, которые заманивают пользователя перейти по ссылке. В частности, часто в таких сообщениях предлагают получить значок верификации или увеличить количество подписчиков.

После того, как жертва откроет ссылку в таком сообщении, она будет перенаправлена на сайт, где необходимо будет ввести данные для входа в учетную запись. Если в аккаунте не включена двухфакторная аутентификация (по умолчанию она выключена), хакеры получат возможность управления им и даже могут заблокировать настоящего владельца.

3. Аккаунты ботов

К сожалению, во всех социальных сетях полно ботов и поддельных аккаунтов, которые пытаются маскироваться под реальных людей и распространяют ложную информацию. Маскируясь под настоящих пользователей, боты часто пытаются выманить конфиденциальную информацию или заставить перейти по ссылкам на опасные сайты, чтобы установить вредоносные программы на смартфоны жертв.

4. Мошеннические программы

Еще одна схема мошенничества в TikTok предполагает рекламирование в видео сайтов и магазинов приложений, на которых якобы можно бесплатно загрузить платные версии программ. Однако переход на такие вебсайты приведет к похищению информации пользователя, а также установке вредоносных или нежелательных программ.

Поэтому необходимо загружать приложения только из магазинов приложений Google Play и App Store или официальных сайтов разработчиков программного обеспечения.

5. Поддельные аккаунты знаменитостей

Некоторые аккаунты могут пытаться выдать себя за знаменитостей, как правило, просто дублируя содержимое реальных учетных записей. Целью такой деятельности является попытка получить как можно больше подписчиков, чтобы в дальнейшем использовать аккаунт для осуществления других видов мошенничества в TikTok. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, следите только за верифицированными учетными записями знаменитостей.

Как не стать жертвой распространенных схем мошенничества в TikTok

Хотя TikTok остается достаточно защищенным от взлома, при входе в аккаунт следует помнить о базовых мерах безопасности, чтобы не стать жертвой плечевого серфинга. Также следует использовать двухфакторную аутентификацию. При этом по умолчанию рекомендуется выбрать по крайней мере два способа проверки, ведь это поможет защитить аккаунт, например, в случае получения доступа злоумышленников к SMS-сообщениям.

Следует помнить, что служба поддержки известных платформ никогда не будет связываться с пользователями с просьбой предоставить данные аккаунта — пароль, одноразовый пароль или любую другую информацию. Поэтому любые письма по электронной почте или через сообщения в приложении, в которых указано о необходимости поделиться личной информацией, вероятно, отправлены злоумышленниками.

Кроме этого, если вы когда-нибудь увидите в социальных сетях видео и другие публикации, которые, по вашему мнению, могут представлять опасность, воспользуйтесь кнопкой "Пожаловаться", чтобы помочь другим пользователям не стать жертвами мошенников.

Справка. ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

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