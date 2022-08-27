Опрос оккупанты хотят провести с 11 по 17 сентября и после этого подвести итоги.

Оккупанты пытаются переформатировать "референдум" и хотят делать это в рамках социологического опроса с 11 по 17 сентября и после этого подвести итоги.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас они действительно ведут подготовку, но на сегодня их планы в очередной раз меняются. Если раньше они хотели провести этот псевдореферендум в конце августа, то сегодня уже даже 11 сентября они не видят, как его провести. Сегодня речь не идет и о едином дне проведения "референдума" по нескольким причинам. Первая и основная причина - сверхнизкая явка и активность наших жителей по участию в этом фейковом "референдуме". Поэтому сегодня они переформатировали и хотят делать это в рамках социологического опроса с 11 по 17 сентября и после этого подвести итоги", - пояснил Федоров

Відео дня:

Мэр Мелитополя добавил, что оккупанты начали раздавать инструкции для агитаторов, где указано, что в агитационных группах должно быть житель Крыма, который до 2014 года проживал на полуострове и свободно владеет украинским языком.

"Также, они начали раздавать инструкции для агитаторов, эти инструкции изготовлены в Крыму, и есть некоторые тонкости в этих инструкциях. Прежде всего, в агитационной группе, которая будет ходить, должен быть житель Крыма, который до 2014 года проживал в Крыму и свободно владеет украинским языком. Тем самым они пытаются сказать, что никто не пытается задавить украинское население, но мы четко понимаем, что это очередная порция пропаганды", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что популярность России у жителей оккупированного Мелитополя уменьшается с каждым днем. "Также у нас есть последние данные, по "проходок" по квартирам, не растет популярность России у наших горожан, а наоборот - она уменьшается. Так и есть, менее 10% людей, которые готовы поддерживать", - подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что российские оккупанты реагируют на снижение поддержки среди местного населения и с целью фальсификации результатов псевдореферендума–социологического опроса, хотят открыть участки на территории России.

"Коллаборанты и оккупанты на это также реагируют. Два дня назад они заявили о том, что в этом фейковому "референдуме"-социологическом опросе могут участвовать и жители других городов и даже государств. Они и в России хотят открыть такие участки для голосования по Запорожской области и Херсонской области. Логично было бы, чтобы наши беженцы там голосовали, но мы понимаем, что это для того, чтобы легче было сфальсифицировать. Они хотят это сделать и заявить что 110% поддерживает РФ, не больше и не меньше", - подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что украинские партизаны и силы сопротивления на оккупированных территориях Мелитопольского района активно противодействуют проведению псевдореферендуму. "Две недели назад началось активное действие сил сопротивления именно в направлении противодействия "референдуму", этому социологическому опросу. За это время было сделано большое количество работы, например, разрушены штабы для подготовки "референдума" в Приазовском", - сказал Федоров.

Как сообщал УНИАН, 25 августа мэр Мелитополя Федоров сообщил, что ночью в поселке Приазовское Мелитопольского района был взорван штаб российских оккупантов по подготовке к псевдореферендуму. Там оккупанты готовились к "голосования на "референдуме" и выдавали российские паспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: