Проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей.

Российская Федерация пытается присоединить к своему составу временно оккупированные территории Украины. Продолжается активная подготовка к "референдуму".

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире телеканала "Киев".

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины четко видит подготовительные мероприятия, которые проводят оккупанты. На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "единая россия". Мы видим проводимые мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того они открыли участки для проведения выборов. Активно начался процесс раздачи российских паспортов. Это комплекс мероприятий которые сейчас Россия проводит на оккупированных территориях для того чтобы подготовить и провести референдум", – заявил Скибицкий.

По его словам, для того чтобы не допустить закрепления РФ и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий, украинские воины будут освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW) членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки "референдумов" по их аннексии.

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