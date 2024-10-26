Защитники Украины ликвидировали до 10 БПЛА, которые угрожали столице.

С вечера 25 октября и в ночь на 26 число российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотными летательными аппаратами, запущенными с северо-восточного и южного направлений.

Вражеские БПЛА заходили на столицу несколькими волнами, в целом воздушная тревога длилась 7,5 часов (ее объявляли трижды), сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram. По ее сведениям, это уже была 16 воздушная атака на город, которую противники осуществили в этом месяце.

Украинские воины смогли обнаружить и обезвредить до 10 БПЛА, которые угрожали столице.

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Под ударом, в частности, оказался Соломенский район. В результате вражеской воздушной атаки повреждены квартиры одной из многоэтажек, расположенные с 17 по 21 этаж. В КГВА добавили, что на 20-м этаже в одной из квартир был пожар, потом там спасатели нашли тело молодой девушки:

"Всего из дома было эвакуировано более 100 человек. Пострадало 6 человек (из них 1 госпитализирован)".

Важные новости - Киев в центре внимания

Вечером 25 октября россияне ударили дронами по столице Украины. Сообщалось, что в Соломенском районе в результате атаки беспилотниками повреждена многоэтажка, возник пожар, и нашли погибшей девушку, 2009 года рождения.

Россияне много раз использовали против украинцев БПЛА различных типов. С дронами противника успешно борются наши защитники. Враги по состоянию на 26 октября уже потеряли 17 726 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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