Большинство респондентов выражают недоверие политическим партиям, государственному аппарату и судам, а также Тимошенко, Арестовичу и Бойко.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие украинцами высказывается к Вооруженным Силам Украины, а среди политиков - к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в результатах социологического опрос Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Так, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается к ВСУ (им доверяют 94% опрошенных), добровольческим отрядам (89%), волонтерским организациям (86%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (83%), Национальной гвардии Украины (82%), Министерству обороны Украины (73%), Государственной пограничной службе (72%), Службе безопасности Украины (71%).

Далее идут президент Украины (68%), церковь (63%), общественные организации (63%), Национальная полиция Украины (58%), глава города (поселка, села), в котором живет респондент (53%), Национальнтый банк Украины (51%).

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Также чаще выражается доверие, чем недоверие, к украинским средствам массовой информации (соответственно 48% и 43%), Совету города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 47% и 41%), Уполномоченному Верховной Рады по правам человека (омбудсмену) (соответственно 43% и 31%).

В то же время большинство респондентов выражают недоверие политическим партиям (не доверяют 76%), государственному аппарату (чиновникам) (73%), судам (судебной системе в целом) (72%), Верховной Раде Украины (66%), правительству Украины (63%), прокуратуре (62%), коммерческим банкам (58%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (52%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (51%) и Национальному антикоррупционному бюро Украины (51%).

Также чаще выражается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 46,5%, тогда как доверяют 25%).

Кроме того, опрос показал, что среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, уровень доверия к которым оценивался во время этого исследования, чаще всего респондентами выражалось доверие к Зеленскому (71%), начальнику Николаевской областной военной администрации Виталию Киму (65%), министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (56%), волонтеру и телеведущему Сергею Притуле (55%), а также к советнику руководителя Офиса президента Украины Михаилу Подоляку (52%).

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову (соответственно 44% и 30%), председателю СБУ Василию Малюку (соответственно 41% и 21%), министру обороны Рустему Умерову (соответственно 35% и 22%), и министру внутренних дел Игорю Клименко (соответственно 31% и 21%).

Доли тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет вице-премьер-министру, министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Ирине Верещук (соответственно 40% и 39%) и народному депутату Ярославу Железняку (соответственно 19% и 21%) статистически значимо не отличаются.

"Большинство опрошенных не доверяют Ю. Тимошенко (85%), А. Арестовичу (82%), Ю. Бойко (81%), П. Порошенко (74%), М. Безуглой (58,5%), Д. Арахамии (57%), А. Ермаку (54%)", - отмечают социологи.

Кроме того, чаще выражали недоверие, чем доверие, к мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют ему 45%, доверяют 40%), премьер-министру Денису Шмыгалю (соответственно 42% и 38%), председателю ВР Руслану Стефанчуку (соответственно 41% и 28%), заместителю руководителя ОП Олегу Татарову (соответственно 34% и 10%), нардепу Даниилу Гетманцеву (соответственно 33% и 20%), вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной (соответственно 23% и 17%) и заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы (соответственно 21% и 10%).

Как проводился опрос

Общенациональный социологический опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря. Опрошено было 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет.

Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях (кроме Донецкой, Луганской и АР Крым) и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу и типу поселения). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Оптовка украинцев-детали

На днях Киевский международный институт социологи опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство украинцев, если бы сейчас оказались в 1991 году, когда состоялись первые президентские выборы в Украине, проголосовали бы за Вячеслава Черновола, а не за Леонида Кравчука.

Так, согласно опросу, среди нынешних украинцев сейчас бы 74% проголосовали за Черновола, а за Кравчука отдали бы свой голос лишь 13%.

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