Сейчас лишь одна из пяти компаний в оборонно-промышленном комплексе Украины – это государственное предприятие.

Производство оружия в Украине за последний год выросло втрое на фоне значительного усиления роли частных компаний в отечественном военно-промышленном комплексе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с руководителями и работниками государственных и частных компаний оборонно-промышленного комплекса.

"Есть очень весомый рост по производству боеприпасов, в частности для артиллерии. Украина на системном уровне разворачивает производство таких чрезвычайно нужных вещей как боеприпасы для наших отечественных дронов. Важные результаты есть и в производстве наших ракет. Количественные и качественные показатели по ракетам уже более ощутимы", - рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что украинское государство должно стать настолько сильным и эффективным, чтобы агрессор понимал, что на каждый удар будет ответ. А для этого, по убеждению Зеленского, необходимо наладить достаточное производство отечественного оружия.

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При этом глава государства отметил, что считает правильным, чтобы государственные компании на равных конкурировали с частными предприятиями ради качества и скорости украинского производства оружия.

"В нашем оборонном комплексе постоянно растет доля частных компаний. Уже 4 из 5 компаний ОПК - это негосударственные компании, и мы должны наращивать использование этой силы одной из главных сил человеческой натуры - силы предпринимательства. Без этого развиваться быстро просто невозможно", - подчеркнул Зеленский.

Президент заверил, что государство пытается максимально упрощать все бюрократические процедуры для производителей оружия - от импорта комплектующих до процедуры допуска к эксплуатации. Также ведется работа, чтобы обеспечить финансирование долгосрочных контрактов.

Кроме того, президент добавил, что оборонный комплекс Украины станет частью международной системы обороны, и уже сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве. "Будет больше таких договоренностей, больше интеграций наших возможностей и мировых, наших производств и производств ведущих стран",- сообщил Зеленский.

Сотрудничество Украины с иностранными производителями оружия

Как сообщал УНИАН, в Вашингтоне в рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий Украина и США подписали Меморандум о сотрудничестве по совместному производству оружия и обмену техническими данными.

"Одним из основных приоритетов в меморандуме определена локализация оборонной промышленности в Украине. В частности, документ будет способствовать строительству в нашей стране производственных мощностей для обеспечения ВСУ необходимым оружием, в частности, в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания", - сообщили в ОП.

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