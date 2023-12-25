Украинцы ответили, за кого отдали бы голос, если бы была возможность выбрать лидера вновь на первых президентских выборах в 1991 году.

Большинство украинцев, если бы сейчас оказались в 1991 году, когда состоялись первые президентские выборы в Украине, проголосовали бы за Вячеслава Черновола, а не за Леонида Кравчука.

Об этом свидетельствуют результаты опрос Киевского международного института социологии (КМИС), которое проводилось в течение 29 ноября - 9 декабря 2023 года.

Так, согласно опросу, среди нынешних украинцев 74% проголосовали бы за Вячеслава Чорновила, а за Леонида Кравчука отдали бы свой голос 13%.

Видео дня

"В пересчете к тем, кто голосовал бы и определился с выбором, 86% голосов было бы подано за В. Чорновола, 14% - за Л. Кравчука. В частности, среди респондентов, которые действительно в 1991 году имели право голоса (сейчас это люди в возрасте 50 лет и старше) 81% проголосовали бы за В. Чорновола и 10% - за Л. Кравчука", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что во всех регионах большинство населения проголосовали бы за Черновола. Относительно больше всего - на Западе 86% среди всех респондентов и в центре 80%.

В то же время на юге 58% среди всех респондентов поддержали бы Чорновола (Кравчука -17%), на Востоке - 63% (Кравчука - 28%).

Опрос в Украине

Согласно недавнему опросу КМИС, среди украинцев снизился уровень доверия к действующему правительству и парламенту. Абсолютную благосклонность украинцев имеет только Валерий Залужный. Зеленскому также доверяет большинство, однако, уже чуть меньше.

19 декабря стало известно, что в Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, хотя все равно сейчас большинство населения оптимистично оценивают ситуацию. Так, согласно опросу, доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла до 32% в декабре 2023 года. Доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении снизилась до 54%.

Вас также могут заинтересовать новости: