В конце года украинцы с надеждой смотрят как на собственное будущее, так и на будущее страны.

В 2023 году 43% украинцев больше всего вдохновляли и мотивировали пережить этот сложный год их семьи и родные люди. Об этом говорится в результатах социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Отмечается, что ориентация на близких и родных как на опору стала более распространенной (в конце 2022 года этот показатель составлял 30%). В то же время, как и в прошлом году, вторым самым распространенным источником вдохновения и мотивации остаются защитники и защитницы в Силах обороны Украины (16%).

"Таким образом, на втором году полномасштабного вторжения источники поддержки и мотивации для общества остаются устойчивыми", - отмечают социологи.

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Также опрос показал, что в конце 2023 года украинцы с надеждой смотрят как на свое будущее (55%), так и на будущее Украины (61%).

Размышляя о собственном будущем, украинцы, кроме надежды, чаще всего испытывают тревогу (40%) и оптимизм (28%). И хотя надежда продолжает быть наиболее распространенной эмоцией как и в 2022 году, количество тех, кто испытывает тревогу, несколько возросло (в 2022 году было 33%), поубавилось также и оптимистов (было 36%).

Так же возросла тревожность и относительно будущего Украины в целом: с 24% в конце 2022 года до 34% в декабре 2023 года.

Кроме того, опрос показывает, что война влияет на повседневную жизнь абсолютного большинства населения (95%), 61% из которых называют это влияние определяющим. Такие оценки характерны для всех макрорегионов Украины, но больше всего - для востока, где война имеет кардинальное влияние на повседневную жизнь 68% населения.

"Война также определяет жизнь людей независимо от их возраста. Лишь среди молодежи (18-29 лет) фиксируется меньшая, чем в других возрастных группах, доля тех, на чью жизнь война оказывает очень сильное влияние. Но и среди молодежи этот показатель составляет большинство респондентов (54%)", - отмечают авторы исследования.

С влиянием войны связано и ощущение, что в уходящем году жизнь украинцев ухудшилась: 35% отмечают, что жизнь стала немного хуже, а еще 40% испытывают существенное ухудшение.

*** Общенациональный социологический опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря. Опрошено было 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях (кроме Донецкой, Луганской и АР Крым) и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как украинцы оценивают положение дел в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно Киевский международный институт социологии опубликовал данные своего опроса, который показал, что в Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, хотя все равно сейчас большинство населения оптимистично оценивают ситуацию.

В частности, согласно опросу, с мая 2022 года по октябрь 2023 года доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, снизилась с 68% до 60%, а к декабрю 2023 года снизилась до 54%.

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