Работник одной из воинских частей копировал секретные оборонные сведения и хранил их дома.

Служба безопасности Украины предотвратила возможную передачу спецслужбам Российской Федерации секретных данных о подразделениях противовоздушной обороны Украины. Должностному лицу ВСУ, который собирал секретные данные, объявили о подозрении.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как установило следствие, в Винницкой области чиновник одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины скрытно собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их по месту жительства.

У чиновника изъяли незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе подразделений боевой авиации.

Сейчас проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб, добавили в СБУ.

Читайте такжеСпецслужбы России "заказали" серию терактов на Закарпатье – СБУ (фото)Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен факт добровольного приобретения гражданства России его двумя близкими родственниками. По данным следствия, до 2017 года они постоянно проживали на территории Крыма. При этом один из них скрыл наличие российского гражданства при поступлении в одно из учреждений высшего образования ВСУ. Ему отменен допуск к гостайне и его исключили из военного вуза.

По данным фактам начато уголовное производство по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что чиновник горсовета на Харьковщине оказался агентом спецслужб РФ. По данным СБУ, мужчина собирал разведывательную информацию о военных объектах.

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Автор: Таня Поляковская