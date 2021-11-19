Боевик участвовал в захвате Луганского аэропорта.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали на бывшего главаря так называемого "МГБ ЛНР". Он находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщили в прессслужбе СБУ.

Задержанный на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы отдельной бригаде спецназначения "Одесса" так называемого "МГБ ЛНР" и принимал личное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС.

Читайте такжеВ Украине осудили замкомандира боевиков"ДНР""Возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и домов местных жителей. Представитель т. н. "МГБ" координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами", — сообщают в СБУ.

Через некоторое время у боевика произошел конфликт с другими главарями "спецподразделения". Злоумышленник покинул их ряды и длительное время скрывался на территории РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Его отправили под стражу.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента спецслужб РФ, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах.

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Автор: Марта Гичко