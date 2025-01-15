Оропай из бригады "Рубеж" выступил против снижения мобилизационного возраста.

Военные устали, хотят демобилизации, но на сегодня не целесообразно говорить о снижении мобилизационного возраста в Украине.

Об этом заявил начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Евгений Оропай в эфире "Радио Свобода".

"Устали ли все военнослужащие, которые проходят сейчас службу? Да, устали. Хватает ли нам кадров для того, чтобы удерживать линию обороны, осуществлять определенные ротационные действия и обеспечивать передовые позиции именно квалифицированными специалистами? Нет, не хватает, у нас всегда дефицит кадров. То есть передняя линия боевого столкновения всегда ослаблена", - сказал он.

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По словам военного, армии нужны молодые люди, у которых "горячая кровь", которые быстро умеют учиться, которые не имеют протрузий, проблем со спиной и коленями. Он отметил, что 18-летние парни и девушки смогут быстро научиться использовать дроны.

"Но минусы в том, что 18 лет - это немного рановато для того, чтобы увидеть войну", - подчеркнул Оропай.

По его словам, у молодежи еще нет семей и детей, они не продолжили свой род.

"Мы победим в этой войне большой кровью и большими потерями. Я склоняюсь к тому, что в 18 лет мобилизовать рано. Я очень хочу ротации, видеть семью, чтобы война как можно скорее закончилась, но не той большой кровью, когда 18-летние ребята, которые не видели жизни, не вступили в брак и не имеют детей шли в армию", - подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что идею о понижении мобилизационного возраста даже на год не поддерживает. Военный считает оптимальным мобилизовать с 25 лет, потому что это уже достаточно зрелый человек. При этом поддерживает идею добровольного приобщения к армии людей, которым меньше 25 лет.

Отвечая на вопрос по поводу того, что некоторые народные депутаты говорят о возможности снизить мобилизационный возраст с 25 лет на год-два, Оропай отметил, что пусть их дети покажут пример.

"Если депутаты говорят, что можно снизить мобилизационный возраст на год-два, то я хотел бы спросить у большинства депутатов, где сейчас их сыновья. Когда будет сформирован батальон сыновей депутатов и я их увижу на передовой, тогда я буду считать, что надо отправлять 22-23 летних людей на передний край линии соприкосновения и выполнять поставленные боевые задачи. А сегодня - 25 лет. И давайте на этой цифре остановимся", - сказал он.

Военный отметил, что в его подразделении есть 18 и 19 летние ребята и девушки, которые прекрасно выполняют поставленные боевые задачи, но их не так много. По его словам, не нужно принудительно мобилизовать даже в 20-22 года.

"Человек без детей, без семьи, который не дал следующее поколение. Это ни к чему хорошему не приведет, потому что нация будет терять будущее в долгосрочной перспективе. Мы должны воспроизводить свой генофонд. Я бы не хотел, чтобы юные ребята сейчас выезжали в другие страны, понимая, что их могут бусифицировать", - подчеркнул военный.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - мнение Салливана

Как сообщал УНИАН, советник по нацбезопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан считает, что проблема с мобилизацией в Украине и с количеством мобилизованных граждан развивалась с течением времени. Она стала более острой в течение прошлого года, поэтому Украине придется принять самостоятельное решение о том, необходимо или нет снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Салливан также отметил, что потребность Украины "иметь возможность" полностью укомплектовать бригады и батальоны растет по мере того, как США поставляет огромное количество боеприпасов и военной техники.

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