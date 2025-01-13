Советник по нацбезопасности заявил, что это решение Украина должна будет принять самостоятельно.

Проблема с мобилизацией в Украине и с количеством мобилизованных граждан развивалась с течением времени. И она стала более острой в течение прошлого года, поэтому Украине придется принять самостоятельное решение о том, необходимо или нет снизить мобилизационный возраст до 18 лет, считает советник по нацбезопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

"Это острая проблема, и это то, что Украине придется решать, даже если мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им боеприпасы, в которых они нуждаются", - отметил он в интервью Bloomberg.

Салливан также подчеркнул, что потребность Украины "иметь возможность" полностью укомплектовать бригады и батальоны растет по мере того, как США поставляет огромное количество боеприпасов и военной техники.

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"Посмотрим, как теперь это будет развиваться в дальнейшем. В конце концов, это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен. Это то, с чем Украина должна справиться", – заявил Салливан.

Другие заявления о мобилизации 18-летних

Ранее УНИАН сообщал, что США не разобрались в проблеме с мобилизацией в Украине. "По моему мнению, в чем ошибается Волтц и все другие американцы: они не понимают сути проблемы. Они считают, если у нас не хватает людей, то это означает, что все те, кто по закону должны были бы служить, уже служат", - отметил бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

Кроме того, военный обозреватель Александр Коваленко тоже не верит в идею с мобилизацией 18-летних. Он подчеркнул, что это решение наоборот может обернуться демографической катастрофой для страны.

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