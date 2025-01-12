Едва уговорил не идти на войну: Кулеба заявил, что его сын обрадуется снижению мобилизационного возраста

Экс-министр отметил, что его сын хотел присоединиться к рядам Вооруженных сил, но он уговорил его продолжить обучение.

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его сын в возрасте 18 лет якобы хотел пойти воевать против россиян. Впрочем, отец уговорил его продолжить обучение.

Как заявил Кулеба в интервью BBC, его сын обрадовался бы снижению мобилизационного возраста, хотя это будет "невероятно болезненное решение, которое не приветствует ни одна часть украинского общества". Экс-министр предполагает, что сразу до 18 лет возраст для мобилизации снижать не будут, но вероятно снижение на 1-2 года.

Кулеба поделился, что его сын, мол, проходит военные курсы и готов присоединиться к ВСУ. Поэтому, по словам Кулебы, решение о снижении мобилизационного возраста его сын поддерживает.

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"Я едва уговорил его продолжить обучение в университете пока", - рассказывает экс-министр, добавляя, что будет уважать решение сына, если тот, в конце концов, пойдет воевать.

"Это не то, чего тебе стоит искать, но когда наступит твое время, ты должен встретить этот вызов с достоинством", - добавил Кулеба.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста и изменить подход к мобилизации в целом, в частности по вопросам привлечения работников силовых структур к непосредственному участию в боевых действиях.

По его мнению, к снижению мобилизационного возраста в Украине придут, другой вопрос - с 18 или с 20 лет. Он считает, что вопрос в том, будут ли изменены подходы - например привлечение представителей силовых структур, части тех людей, которые являются военнообязанными, но уже являются пенсионерами силовых структур.

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