Он поручил премьер-министру проработать этот вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о запрете выдавать людям повестки на блокпостах, АЗС и на улице.

Соответствующая петиция была размещена на сайте официального интернет-представительства Президента Украины 29 июня. Ее поддержали 26 тысяч 740 граждан.

Зеленский попросил Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля комплексно проработать этот вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и службе.

"Спасибо всем, кто присоединился к использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция, и высказал соответствующую позицию относительно проблем, которые беспокоят всех украинцев, в частности, по вопросам, связанным с проведением мобилизации как одной из важных составляющих обеспечения обороны государства", - говорится в ответе к петиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о запрете покидать место жительства военнообязанным призывного возраста без разрешения военкомата. Эта инициатива сразу вызвала немало критики в обществе.

Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пояснил, что военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны получить разрешения в территориальных центрах комплектования.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что без его разрешения такие решения не могут приниматься.

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