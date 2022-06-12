Жителей области предостерегают от посещения лесов и просят пользоваться асфальтными дорогами.

На Киевщине продолжается процесс разминирования территорий, которые ранее были оккупированы российскими войсками. Взрывы в результате разминирования нередко слышат жители правого берега Киева.

Как это происходит - показал на видео начальник военной администрации столичного региона Алексей Кулеба.

В ОВА отметили, что территория на Киевщине, которая требует разминирования, равна площади целой Бельгии. Его проводят военные, спасатели ГСЧС, полицейские и частные гуманитарные компании. Уже обезврежено более 41 тысячи взрывоопасных предметов. Жителям Киевской области советуют быть осторожными, пользоваться асфальтными дорогами и не посещать леса.

"Пиротехнические группы работают над уничтожением взрывоопасных предметов, которые оставили после себя рашисты. Должны понимать, что деоккупированные территории остаются опасными. Будьте осторожными и осмотрительными!", - говорится в сообщении.

Напомним, под российской оккупацией находились ряд населенных пунктов на севере и западе Киевской области.

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