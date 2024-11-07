3% украинских граждан до сих пор хорошо относятся к стране-агрессору.

Почти абсолютное большинство - 93% - опрошенных граждан Украины плохо относятся к России, в то же время 3% до сих пор хорошо относятся к стране-агрессору. Об этом свидетельствуют результаты опросовКиевского международного института социологии, проведенных в сентябре-октябре 2024 года.

Как отметили социологи, после полномасштабного вторжения стабильно абсолютное большинство украинцев плохо относятся к России.

"Важно подчеркнуть, что ухудшение отношения к России шло после агрессивных действий самой России, а не предшествовало этому. Российские власти и пропаганда утверждают, что их агрессивные действия являются ответом на рост антироссийских настроений (хотя даже это в любом случае не может оправдывать военные действия). Однако наши данные показывают, что украинцы сохраняли хорошее отношение к России, и только Россия своими жестокими шагами заставила украинцев пересмотреть свое отношение", - отметили социологи.

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Также результаты свидетельствуют, что в октябре 2024 года абсолютное большинство населения во всех регионах Украины - от 96% на западе до 88% на востоке - плохо относятся к России. Доля тех, кто относится хорошо, варьирует от всего 1% на западе до всего 5% на юге.

В то же время отношение к русским-жителям России несколько лучше, хотя и не намного.

Так, хорошо относятся к россиянам 8% украинцев, а 84% - плохо. То есть, по словам социологов, это свидетельствует о том, что за войну несут ответственность и власти России, и простые россияне.

При этом абсолютное большинство украинцев во всех регионах - от 90% на западе до 75% на востоке - плохо относятся к русским - жителям России. Доля тех, кто продолжает хорошо относиться к ним, не превышает 13% (на юге и востоке).

***Опросы были проведены методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). В одном из исследований (с использованием шкалы Богардуса) всего было опрошено 1013 респондентов.

Опрос (с прямым вопросом об отношении к России и россиянам) был проведен в период 20 сентября-3 октября 2024 года. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% - для показателей, близких к 10%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Отношение украинцев к войне

Как сообщал УНИАН, большинство украинцев - 63% - утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно.

В то же время доля украинцев, которые считают, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", в сентябре увеличилась до 35%.

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