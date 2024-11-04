Большинство украинцев - 63% - утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

Среди украинцев впервые зафиксировано снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Так, по данным социологов, от начала вторжения до февраля 2024 года ситуация практически не менялись: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно (и еще 2-3% говорили об одном годе). В этот же период о более коротком собственном запасе прочности (несколько месяцев - полгода) говорили 18-21%.

"Между февралем и октябрем 2024 года мы впервые фиксируем снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько будет нужно. При этом все равно большинство украинцев - 63% - утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно. Вместе с этим с 3% до 6% стало больше тех, кто говорит об одном годе, то есть вместе об относительно долгом периоде говорят 69% украинцев", - говорится в результатах исследования.

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Кроме того, 47% украинцев считают, что Россия имеет достаточно ресурсов для длительной войны против Украины, а 46%, наоборот, считают, что Россия исчерпывает запасы своих ресурсов.

Опрос проведен 20 сентября - 3 октября 2024 года методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Было опрошено 989 респондентов (в возрасте 18 лет и старше).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Общественные настроения украинцев - позиция относительно войны и переговоров

Как сообщал УНИАН, доля украинцев, которые считают, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", увеличилась до 35%. Так, в сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны.

Также, согласно исследованию, больше стало тех, кто соглашается с суждением "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (доля таких выросла с 25% до 37%), и с 61% до 41% снизилась доля тех, кто с этим не согласен.

Кроме того, меньше стало тех, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год" (их доля уменьшилась с 61% до 49%, не согласны соответственно 24% и 29%).

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