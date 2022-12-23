Для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние, ведь пособие не зависит от получаемого дохода и является бессрочным.

В 2023 году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать пособие на проживание.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в течение недели на горячую линию министерства обратилось много внутренних переселенцев, которые обеспокоены тем, что после Нового года им перестанут выплачивать пособие.

"Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦНАПы для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства", - отметила профильный министр Ирина Верещук.

Видео дня

В министерстве добавили, что для получения помощи внутренним переселенцам не нужно подтверждать материальное состояние, так как пособие на проживание не зависит от получаемого дохода и является бессрочным.

"В соответствии с порядком оказания помощи на проживание ВПЛ, упомянутые выплаты - это отдельный вид помощи, который назначается с месяца обращения без конечной даты ее прекращения. Поэтому помощь должна и в дальнейшем выплачиваться всем внутренним переселенцам, без исключения", - отметили в ведомстве.

Помощь во время войны:

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Чтобы помочь людям, государство осуществляет выплаты ВПЛ. Денежная помощь составляет 2000 гривень для здоровых взрослых людей, и 3000 гривень на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривень для финансирования бизнеса.

29 августа 2022 года в Офисе президента подготовили справку о выплатах пострадавшим из-за войны.

Вас также могут заинтересовать новости: