Это должно стимулировать бизнес активнее привлекать на свои предприятия внутренне перемещенных лиц.

Кабинет министров увеличил с 6500 до 6700 грн сумму компенсации, которую работодатели получают за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в прошлом году работодателям в рамках этой программы выплатили почти 199 млн грн.

"Важной составляющей поддержки ВПЛ являются компенсации работодателям за их трудоустройство – 6500 грн в течение двух месяцев за каждого работника-переселенца. Теперь принимаем решение, согласно которому сумма компенсации вырастет до 6700 грн", - сказал Шмыгаль.

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Глава правительства считает, что такой рост будет стимулировать бизнес активнее привлекать на свои предприятия внутренне перемещенных лиц.

Поддержка внутренних переселенцев в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в рамках программы по поддержке экономики весной была введена программа трудоустройство внутренне перемещенных лиц. За каждого такого человека государство будет платить работодателю, который примет его на работу, по 6500 гривен в течение двух месяцев.

В частности, в сентябре в Минэкономики сообщили, что государство компенсировало 122 млн грн предпринимателям, которые взяли на работу 11 тыс. внутренне перемещенных лиц.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине на 4 ноября зарегистрировано 4,8 миллиона внутренних переселенцев. Правительство выплачивает переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тысячи гривень, а по 3 тысячи грн выплачиваются на детей и лиц с инвалидностью.

В сентябре Кабинет министров расширил перечень заведений, которые получат компенсацию за коммунальные услуги, если приютят внутренне перемещенных лиц. Право на компенсацию получили не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФОПы, религиозные организации и другие. Все, кто готов приютить внутренних переселенцев.

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