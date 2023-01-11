За каждого трудоустроенного из числа внутренне перемещенных лиц государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение 2 месяцев.

В Украине продлили программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

Как говорится в сообщении на Правительственном портале, программа продлена на 2023 год. Прогнозные расходы Фонда на 2023 год составляют 308 млн грн при прогнозном трудоустройстве 23 тыс человек.

"Решение правительства предусматривает дополнение механизмов финансирования программы, в частности, за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (в пределах финансовых возможностей) и других источников, не запрещенных законодательством", - говорится в сообщении.

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"Предложенные изменения позволят продолжить в 2023 году реализацию данной программы, которая является востребованной среди работодателей. В прошлом году ею воспользовались более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн грн за то, что взяли на работу почти 16,5 тысяч внутренних переселенцев", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Поддержка внутренних переселенцев в Украине:

Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года. Цель программы - ускорить адаптацию людей, которые вынуждены были переехать из опасных регионов, и повысить уровень занятости среди населения, пояснили в правительстве.

За каждого человека государство будет платить работодателю, который примет его на работу, по 6500 гривень в течение двух месяцев.

В частности, в сентябре в Минэкономики сообщили, что государство компенсировало 122 млн грн предпринимателям, которые взяли на работу 11 тыс. внутренне перемещенных лиц.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине на 4 ноября зарегистрировано 4,8 миллиона внутренних переселенцев. Правительство выплачивает переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тысячи гривень, а по 3 тысячи грн выплачиваются на детей и лиц с инвалидностью.

В сентябре Кабинет министров расширил перечень заведений, которые получат компенсацию за коммунальные услуги, если приютят внутренне перемещенных лиц. Право на компенсацию получили не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФОПы, религиозные организации и другие. Все, кто готов приютить внутренних переселенцев.

10 января 2022 года Кабинет министров увеличил с 6500 до 6700 грн сумму компенсации, которую работодатели получают за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

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