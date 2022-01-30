"Умереть за русский мир" готов и супруг Евгении Бильченко.

Экс-педагог киевского университета имени Драгоманова Евгения Бильченко показала фото со свадьбы в Санкт-Петербурге и рассказала о готовности умереть за русский мир вместе с мужем.

Соответствующие посты появились на ее странице в Facebook.

Профессор, более полугода проживающая в России, накануне вышла замуж. Ее избранником стал поэт Аркадий Веселов. Церемония бракосочетания состоялась в Санкт-Петербурге, где живет пара.

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Вот что Бильченко рассказала об избраннике:

"У меня есть любимый эпизод. Один из последних наших. Мы признались друг другу, что готовы умереть за русский мир. Прямо на улице. Никогда об этом не писала и сейчас в подробностях не намерена".

На фото с церемонии, которым поделилась Бильченко, можно увидеть и фото с двумя паспортами - украинским (своим) и российским (мужа).

Бильченко собирается получить гражданство РФ и уже получила документ, подтверждающий владение русским языком

"Я получила сертификат по русскому языку, законодательству и истории России с круглыми пятерками, но я знаю, за что. Я готовилась очень сильно, хотела знать русскую историю назубок, лучше всех. И право - тоже. У меня - тридцать страниц рукописей, хоть курс открывай, да некому читать", - делится бывшая преподавательница киевского вуза.

Комментируя эти события, Бильченко сравнила себя сукраинской телеведущей Снежаной Егоровой, которая накануне шокировала скандальными заявлениями о том, что она поддерживает президента РФ Владимира Путина.

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"Я не Снежана Егорова, я другой. И не говорите мне, что этот мир (русский мир - УНИАН) - Воображаемое, идеология... Это, пипец, какое Реальное. Символическое и Реальное. Как любовь, космическая и поэтическая. Бестолковая. Всякая", - пишет Бильченко.

Скандальные заявления Бильченко - с чего все началось

Преподаватель культурологии Евгения Бильченко назвала Украину американской колонией и раскритиковала языковой закон. Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что на ее высказывания должна обратить внимание СБУ. Также на слова педагога отреагировали в МОН.

Вскоре участницу скандала в университете Драгоманова отстранили от занятий. Ученый совет также ликвидировал кафедру культурологии и философской антропологии Евгении Бильченко.

После увольнения педагог переехала в РФ. Практически сразу же после этого она началась жаловаться. Там Бильченко стала "нерукопожатной" и вынуждена "круглосуточно фрилансить".

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