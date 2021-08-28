Профессор пожаловалась, что она не нужна даже в России.

Скандальная педагог Евгения Бильченко, которую в июле этого года уволили из университета Драгоманова из-за пророссийских высказываний, пожаловалась, что осталась без работы. Ее никто не "подобрал" – ни Россия, ни "хотя бы ОПЗЖ".

Об этом Бильченко рассказала в Facebook

По ее словам, она совершила "прыжок с профессора кафедры до маргинала-фрилансера без будущего, полностью нерукопожатного". При этом она заявила, что в ОПЗЖ отказались брать ее в качестве журналиста, а в РФ она никому не нужна.

"Матушку мою тоже во мне что-то смущает", - пожаловалась женщина.

Читайте также"Шоб вы сдохли, бандерлоги д*лбанные": проректор харьковского вуза угодил в скандал из-за комментария в соцсетиКроме того, она рассказала, что ей приходится "круглосуточно фрилансить", чтобы заработать хоть какие-то деньги.

В то же время Бильчено пригрозила, что вернется в университет, потому что ее якобы не уволили, а трудовая книжка все еще в вузе

"По закону мне должны предложить три места. И, да, смешно, но меня они так и не уволили. Вместо этого ушли с работы некоторые ярые сторонники травли. Теперь – время гамбита", – заявила поклонница РФ.

Скандал с Бильченко

В январе 2021 года Бильченко назвала Украину "американской колонией" и возмутилась вступлением в силу положения Закона о языке по переходу сферы обслуживания на украинский язык общения.

Заявление Бильченко спровоцировало шквал негативных комментариев. Однако в новых публикациях она продолжала отстаивать свою позицию, обвиняя оппонентов в "фашизме". В дальнейшем преподавательница дала комментарии ряду телеканалов.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что на ее высказывания должно обратить внимание СБУ. Он напомнил, что Бильченко в течение последних лет находится в базе "Миротворец", а также предположил, что ее деятельность курируется извне.

На скандал вынуждены были отреагировать в Министерстве образования. В заявлении МОН подчеркивалось, что тема языка должна обсуждаться "исключительно с уважением и толерантностью".

В начале февраля Бильченко отстранили от занятий, а в университете создали рабочую группу, которая должна была изучить высказывания профессора в соцсетях.

Автор: Анастасия Горбачева