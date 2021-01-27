Преподаватель культурологии Евгения Бильченко назвала Украину американской колонией и раскритиковала языковой закон.

Преподавательница столичного Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко выступила с критикой закона о переходе сферы обслуживания на украинский язык. Ее заявление спровоцировало громкий скандал, проукраинские активисты и студенты требуют от руководства вуза увольнения Бильченко.

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В своем посте в Facebook за 18 января Бильченко обрушилась с критикой на языковой закон и на государственную политику в целом, обвинив ее в ксенофобии.

«Пора и мне высказаться на наболевшую тему закона о языке от 16.01... Этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. И стыдливые полумеры в оценках ситуации посредством попытки отстоять... хотя бы свою систему знаков - недостаточны: так мы сами себя обрекаем на лузерство, на выпрашивание того, что и так нам принадлежит по праву», - заявила Бильченко, назвав себя представителем «русской цивилизации».

Заявление Бильченко спровоцировало шквал негативных комментариев. Тем не менее в новых публикациях она продолжает отстаивать свою позицию, обвиняя оппонентов в «фашизме». В дальнейшем преподаватель дала комментарии ряду телеканалов.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь в комментарии LIGA.Life заявил, что на ее высказывания должна обратить внимание СБУ. Он напомнил, что Бильченко в течение последних лет находится в базе "Миротворец", а также предположил, что ее деятельность курируется извне.

Университет Драгоманова опубликовал заявление, в котором отмежевался от высказываний Бильченко.

«Использование украинского языка в образовательном процессе и делопроизводстве является устоявшейся традицией и нравственным убеждением членов коллектива университета, который отстаивает позиции выполнения всех норм и требований Конституции и языкового законодательства в Украине.

Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени М.П. Драгоманова», - говорится в заявлении.

Но при этом подчеркивается, что университет будет действовать в соответствии с законодательством. Вопрос увольнения Бильченко запланирован к рассмотрению на заседании профсоюзного комитета, ГО «Просвита», на заседании комиссии по академэтике и прочих собраниях. По итогам обсуждений планируются слушания на заседании Ученого совета университета.

Сама Бильченко своем Facebook заявила, что говорила с ректором НПУ Виктором Андрущенко. Последний якобы заверил ее, что "лично он" увольнять ее не собирается.

На скандал были вынуждены отреагировать в Министерстве образования. В заявлении МОН подчеркивается, что тема языка должна обсуждаться «исключительно с уважением и толерантностью». При этом отмечается, что «Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что важно для страны».

«Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда. И должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции. А также понимание, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой», - отмечается в заявлении.

Бильченко в Facebook назвала реакцию министерства вполне адекватной и предсказуемо нейтральной.

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Автор: УНИАН