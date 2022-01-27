Коллеги телеведущей Снежаны Егоровой прокомментировали ее скандальные заявления в отношении страны-агрессора и ее президента.

Телеведущая Снежана Егорова шокировала скандальными заявлениями о том, что она поддерживает президента РФ Владимира Путина, не только своих фолловеров, но и коллег. Украинские звезды имеют несколько версий того, что могло повлиять на ее поведение.

Об этом пишет "Сегодня".

Актриса, общественная деятельница и бывшая подруга Егоровой Ирма Витовская призналась, что разочарована ее поведением. Несколько лет назад Витовская и Егорова тесно общались. Связь между ними оборвалась после событий 2014 года.

"У меня нет никаких эмоций, кроме сожаления. Жаль, что Снежана Грищенко, украинка из Таврии, вот так абсолютно отрицает выбор Украины, ее жертвы и не только те, что сейчас, а все исторические жертвы", – заявила Витовская.

Актриса напомнила, что когда-то Егорова занимала проукраинскую позицию. Витовская подозревает, что на нее что-то могло повлиять.

"Не знаю, чего ее понесло и на каком этапе произошел поворот, это, видимо, что-то психологическое или она, возможно, не может говорить иначе из-за своих обязательств перед кем-то, или кто-то повлиял на нее", - отметила Витовская.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк также не исключает, что Егорова могла стать жертвой политического давления. Кроме того, он усмотрел в поведении телеведущей симптомы стокгольмского синдрома, когда жертва испытывает симпатию к своему обидчику. Он посоветовал Снежане обратиться к психиатру.

"Все возможно. Но в этом случае, по моему мнению, мы имеем дело с симпатией агрессору (и ненавистью к украинцам, потому что первое без второго не бывает). Или с отсутствием мозга. Мне кажется, что Снежана является жертвой стокгольмского синдрома: ее манит маньяк-убийца-насильник Путин. СБУ и психиатру есть о чем с ней поговорить!"– заявил продюсер.

Некоторые другие коллеги Егоровой считают, что на антиукраинские высказывания Егоровой должны обратить внимание правоохранительные органы. В частности, этой позиции придерживается и актриса Римма Зюбина.

"Из-за того, что мы будем обсуждать посты в Facebook, как бы мы негативно или эмоционально не высказывались - ничего не изменится. Есть специальные службы, которые должны сохранять целостность и безопасность Украины, понимать, чем живут их граждане, ведь они за это получат заработную плату – это Служба безопасности Украины. Я считаю, что такие люди должны быть под наблюдением этой службы", – объяснила свою позицию Зюбина.

Кроме того, скандальное заявление Егоровой прокомментировала дизайнер и клипмейкер Ольга Навроцкая. В комментариях она задала знаменитости резкий вопрос, но Егорова не ответила.

Впоследствии Навроцкая написала пост в Facebook в котором жестко раскритиковала позицию Егоровой.

Как сообщал УНИАН, Снежана Егорова публично призналась в том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

"Я поддерживаю Владимира Путина!!! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания",- написала ведущая в соцсетях.

Кроме того, на своей странице Егорова также активно критикует украинских политиков и часто пишет о том, что выступает против Зеленского и Евросоюза.

В январе прошлого года скандальная Егорова отметилась провокационной шуткой об украинском языке.

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