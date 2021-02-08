Преподаватель Евгения Бильченко вызвала скандал в сети, раскритиковав закон о языке.

Преподавателя философии и культурологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгению Бильченко отстранили от работы.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Не уволили. Фотка яркая, чтобы до медиа дошло: братцы, пожалуйста, не опережайте события, не уволили. Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в фейсбуке". Все мои 28 учебных программ - в порядке (да, вам не послышалось). Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком", - написала Бильченко.

По данным НВ, в университете имени Драгоманова создана рабочая группа для изучения публичных заявлений Бильченко в соцсетях и СМИ, по итогам работы которой состоится заседание Ученого совета.

Языковой скандал в университете им. Драгоманова: что известно

Преподавательница столичного Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко выступила с критикой закона о переходе сферы обслуживания на украинский язык. В своем заявлении преподаватель назвала Украину "американской колонией". Также она выступала на канале террористов "ДНР".

Также преподаватель похвасталась в соцсети российской наградой.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень напомнил, что женщина находится в базе "Миротворца", предположив, что ее деятельность курируется из Москвы.

На скандал были вынуждены были отреагировать в Министерстве образования. В заявлении МОН подчеркивается, что тема языка должна обсуждаться "исключительно с уважением и толерантностью". При этом отмечается, что "Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что важно для страны". Бильченко заявление Минобразования поздравила.

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Автор: Екатерина Лиманская