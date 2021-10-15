В полиции сообщили, что мужчина был пьян.

Правоохранители составили административный протокол на мужчину, устроившего скандал в самолете рейса Ларнака-Киев лоукостера WizzAir, который ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Буйному пассажиру грозит штраф.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Правоохранители подтвердили, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Именно за это он и заплатит штраф, а не за нарушение карантинных правил.

"Мужчина был пьян и ему грозит штраф именно за это, а не за то, что не надел маску в общественном месте. Сумма штрафа смешная – от 17 до 136 гривен", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКиев и треть регионов вскоре закроют на локдаун: эксперт озвучил прогноз и назвал срокиМужчина натянул маску на подбородок еще в аэропорту Кипра и так летел в Киев, игнорируя замечания пассажиров и стюардесс. Кроме того, он вел себя агрессивно и нецензурно ругался.

Как ранее сообщал УНИАН, на борту самолета авиакомпании WizzAir, следовавшего из Ларнаки (Кипр) в Киев, произошел инцидент, связанный с отказом одного из пассажиров надевать защитную маску.

На опубликованных кадрах видно, как неадекватный мужчина устроил скандал после того, как его попросили находиться на борту в маске. По словам очевидцев, с момента вылета он не мог успокоиться ни на минуту и цеплялся к другим пассажирам и бортпроводникам.

Автор: Анастасия Горбачева