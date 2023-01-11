Правоохранители проводят осмотр зданий, транспорта и проверяют документы.

Правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева. Проверки проходят в правительственном квартале и территориям, которые к нему прилегают.

В СБУ заявили, что целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также повышение безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной.

"Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, пытающейся дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", - говорится в сообщении.

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Меры, которые предпринимают правоохранители:

осмотр территории и помещений в рамках поиска запрещенных к обращению предметов;

проверка граждан на территории правительственного квартала;

ужесточение режимных мероприятий в Печерском районе.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - добавили в СБУ.

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