Целью запланированных мероприятий является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп.

Служба безопасности Украины 9-10 января на территории одного из районов города Харькова будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия.

Об этом сообщило управление СБ Украины в Харьковской области. Отмечается, что кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

"Целью запланированных мероприятий является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп.

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Во время антитеррористических контрдиверсионных мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта", - проинформировали в спецслужбе.

Ситуация в Харькове

1 января 2023 года Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне усилили контрразведывательные меры на оккупированной Харьковщине. Они проводят розыск проукраински настроенного населения.

30 декабря 2022 года на Харьковщине автомобиль с супругами подорвался на российском взрывном устройстве. 65-летний мужчина погиб на месте. Его 63-летняя жена получила травмы, сейчас она находится в больнице.

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