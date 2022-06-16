Гаулейтер Кирилл Стремоусов заявил, что все дети, рожденные после 24 февраля, станут гражданами РФ.

Российские оккупанты крадут нем только земли и продукцию, но и новорожденных детей. Во временно оккупированном Херсоне детям, родившимся после 24 февраля, хотят давать российское гражданство.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

"Дети, рожденные после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации", - заявил местный гаулейтер Кирилл Стремоусов.

Кроме того, он оккупанты будут раздавать свои паспорта украинским детям-сиротам.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 июня на оккупированных территориях юга Украины началась раздача российских паспортов.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял, что Европейский Союз не признает российских паспортов, выданных украинцам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

По словам спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, всего российские паспорта получили лишь около 50 человек. При этом советник главы Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что оккупантам удалось раздать только 23 российских паспорта местным предателям.

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