Сергей Хлань отметил, что всего выдали 23 паспорта и только коллаборантам.

Заявления россиян о массовой раздаче паспортов РФ в Херсонской области не соответствует действительности. Выдали только 23 "документа" коллаборантам.

Об этом рассказал советник главы Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире телемарафона.

"Всего выдали 23 паспорта. Как бы они не преподносили, что началась паспортизация, но все, что они выдали – 23 паспорта в канун Дня России. Я думаю, что это была пропагандистская акция. 23 паспорта – как раз коллаборант Сальдо и его окружение. Желающих получить российский паспорт нет, и мы это увидели по празднованию Дня России, когда им даже не удалось согнать людей на этот так называемый праздник", - отметил чиновник.

При этом он отметил, что жители Херсона игнорируют все, что связано с Россией, рублем и паспортами.

"Россияне говорят, что у них много заявлений на получение паспорта, но их из людей выбивали под пытками. Людей незаконно похищали и удерживали в так называемых "изоляциях" в Херсонской области. Заявления, которые написаны под пытками, это не преступление. Паспорт необходимо получить добровольно. Люди за этими документами не пойдут, а коллаборанты, которые добровольно получают паспорта и хвастаются этим, будут наказаны в соответствии с законодательством Украины", - подытожил Хлань.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 июня на оккупированных территориях юга Украины началась раздача российских паспортов.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял, что Европейский Союз не признает российских паспортов, выданных украинцам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

По словам спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, всего российские паспорта получили лишь около 50 человек.

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