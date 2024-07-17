Согласно закону, ТЦК обязан отдельно уведомить гражданина, что рассматривает вопрос наложения штрафа на него.

ТЦК не имеют права штрафовать военнообязанных за нарушение правил воинского учета в "заочном" режиме. Об этом рассказал адвокат Роман Кичко в комментарии Еспресо.Захід.

"Эти штрафы рассматриваются не в суде, их рассматривает сам работник ТЦК в помещении ТЦК, и он сам выносит постановление о наложении на лицо админвзыскания. То есть когда человек не явился по повестке и не выполнил обязанности, он может получить штраф в новом размере - от 17 тыс. грн", - говорит юрист.

По словам Кичко, процедура наложения административного штрафа довольно сложная и содержит много специфических нюансов. В частности ТЦК обязан сообщить гражданину, что рассматривает дело о наложении штрафа на него. Это делается не повесткой, а "уведомлением о вызове".

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"Нужно сообщить, когда и в какое время будет рассматриваться дело о привлечении к административной ответственности. Поскольку уполномоченным лицом, которое накладывает штраф, является руководитель ТЦК, то сообщение о рассмотрении дела должно приходить от его имени. И это сообщение о рассмотрении должно быть вручено, на него не распространяется это нововведение, что "пришло - считается полученным", - говорит юрист.

Кичко отмечает, что есть много судебной практики, даже в Верховном суде, которая подтверждает необходимость уведомления гражданина о том, что его дело рассматривается. Процедуру наложения штрафа можно считать законной, только в том случае, когда гражданин своей подписью засвидетельствовал получение уведомления о рассмотрении дела, говорит адвокат.

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Как писал УНИАН, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин опроверг мнение о том, что штрафы за необновление учетных данных будут накладываться автоматически. По его словам, речь идет о соответствующей процедуре, которая может длиться от трех месяцев до года.

Также мы рассказывали, что многие украинцы могут получить незаконные штрафы от ТЦК из-за ошибок в документах, которые допустили в прошлом сами же военкоматы. По словам адвоката Романа Кичко, много лет военкоматы неправильно писали формулировки в документах, неправильно ссылались на требования закона, а теперь за эти неточности будут штрафовать граждан.

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