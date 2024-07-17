По словам адвоката, штраф не накладывается на лицо, если его данные можно было получить из соответствующих реестров.

Адвокат Роман Кичко рассказал, можно ли обжаловать штраф от ТЦК. По его словам, ТЦК и СП может ждать наплыв обжалований в суде, однако пока неизвестно, как эта процедура будет работать на самом деле.

"Примечание 1 к статье 210, появившееся после 16 мая, четко указывает - не налагается штраф на лицо, если сведения о военнообязанном можно взять или получить из реестров. Не из "Резерва плюс", а из, скажем, налоговой, ЗАГСа, банков - всего, что угодно. Органы государственной власти всегда говорили, что организуют взаимодействие реестров. И я считаю, что обязанность доказать, что эти сведения нельзя было взять из реестра, лежит на ТЦК", - отметил юрист для "Эспрессо".

Адвокат заверил, если доказать, что данные можно было взять из реестров, то штраф можно будет обжаловать как незаконный.

Видео дня

"Недавно я видел случай, когда человека пытались оштрафовать за нарушение, которое было 10 лет назад, но на 17 тыс. грн. Так делать нельзя. Штраф в 17 тысяч появился после 16 мая и им нельзя штрафовать тех людей, которые нарушили что-то раньше", - подчеркнул Кичко.

Также юрист отметил, что штраф можно будет обжаловать, если копию постановления об админправонарушении не вручат, не вызовут на рассмотрение дела или не позволят воспользоваться правовой помощью.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее народный депутат Михаил Цимбалюк рассказал, чего ждать гражданам Украины, которые обновили данные в ТЦК. По его словам, приглашение на прохождение военно-врачебной комиссии получат в первую очередь те, кто имеет военные специальности, которые нужны на фронте.

В свою очередь заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что некоторым гражданам Украины планируют упростить предоставление отсрочки от мобилизации. Также она добавила, что в целом планируется сделать "Резерв+" альтернативой ТЦК сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: