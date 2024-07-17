Десятилетиями военкоматы оформляли документы с ошибками и неточностями, а теперь за это будут наказывать самих граждан.

Многие украинцы могут получить незаконные штрафы от ТЦК из-за ошибок в документах, которые допустили в прошлом сами же военкоматы. Об этом заявил адвокат Роман Кичко в комментарии Еспресо.Захід.

"Ставили отметки много лет назад, неправильно писали формулировки, неправильно ссылались на требования закона. Когда-то был военкомат, а сейчас ТЦК, люди поменялись, а суть структуры осталась. Они штрафуют человека за свои собственные ошибки. Никто раньше не разъяснял никаких деталей, как у них что работает, а сейчас пытаются штрафовать и догонять те все пробелы, которые они сами и допустили", - говорит юрист.

Кичко приводит пример со сроками прохождения военно-врачебной комиссии. По закону, выводы ВВК действуют 5 лет в мирное время и 1 год в военное время. То есть в теории военнообязанные даже в мирное время должны проходить ВВК каждые пять лет. Однако, по словам Кичко, обязанность проходить комиссию возникает только на основании получения гражданином соответствующей повестки на ВВК.

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"Я из личного опыта знаю случаи, когда ТЦК не давали человеку повестки на ВВК и их это не беспокоило. А когда человек к ним приходил за отсрочкой, они пытались его оштрафовать за то, что он не прошел ВВК. Это незаконно. Оштрафовать можно, когда была повестка, а человек за ней не явился", - отмечает Кичко.

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Как писал УНИАН, за несвоевременное обновление учетных данных военнообязанные не будут получать автоматические штрафы. Как пояснил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, существует соответствующая процедура, которая может длиться от трех месяцев до года.

Адвокат Роман Кичко добавляет, что после 16 мая в закон добавили поправку о том, что штраф вообще не накладывается на лицо, если его учетные данные работник ТЦК может самостоятельно взять или получить из государственных реестров. Например, от налоговой, ЗАГСа или даже банков.

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