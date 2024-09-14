Если человек не знал о деле в отношении него, можно обращаться с исковым заявлением.

Украинское законодательство запрещает привлекать к ответственности дважды за одно и то же правонарушение. Об этом, отвечая Украинскому радио на вопрос о взыскании штрафов с уклонистов, сказал адвокат Роман Кичко.

По его словам, если говорить о каждом продлении военного положения, то ТЦК с принципиальной позицией будут штрафовать в пределах каждого продолжения мобилизации и военного положения.

"Если будут штрафовать за одно и то же нарушение, я считаю, что это незаконно", - отметил юрист. Видео дня

Он уточнил, что если человек не знал о деле в отношении него по уважительным причинам - ему не сообщили о дате рассмотрения дела, не прислали копию постановления и человек узнал уже только из реестра исполнительных производств - то можно обращаться с исковым заявлением об обжаловании штрафа и параллельно просить восстановить срок.

"Если человек докажет, что он не знал об этом штрафе, и суд убедится, что человек не был должным образом уведомлен, то суд станет на сторону такого лица и восстановит срок. Если человек пользуется для этого услугами адвоката, то он имеет право требовать, чтобы ему это возместили", - уточнил юрист.

Он также объяснил, в каких случаях суд может уменьшить размер штрафа для "уклониста".

"Нормой установлено 17 тысяч, его нельзя уменьшать. Существует еще такое понятие, как закрытие производства по делу за малозначительностью деяния. Если человек раскаялся, и суд считает, что это не очень серьезное правонарушение, то он может закрыть это дело и не накладывать штраф. ... Если человек не стал на учет, то правонарушение не закончено на данный момент. Если человек не сообщил свои данные, здесь важно, что именно прописывается в постановлении. Корректно ли ТЦК пропишет время и место совершения правонарушения? Если ТЦК не укажет дату правонарушения, время и место, то это уже является основанием для отмены штрафа. Потому что протокол в таком случае некорректен", - рассказал Кичко.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине без направления человек не может пройти ВВК. Об этом рассказал адвокат Роман Кичко. По его словам, повестка на прохождение ВВК может быть, но перед прохождением комиссии всегда будет направление.

Ранее УНИАН сообщал, что основная масса новобранцев еще не успела добраться до фронта, поскольку их подготовка еще продолжается. По словам президента Владимира Зеленского, Украина не может бросать новобранцев в бой без подготовки, как это делает Россия.

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