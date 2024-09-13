По словам Романа Кичко, повестка на прохождение ВВК может быть, но перед прохождением комиссии всегда будет направление.

Военнообязанный в Украине должен проходить ВВК каждый год. Об этом в интервью Украинскому радио сказал адвокат Роман Кичко.

По его словам, в мирное время проходить ВВК необходимо раз в пять лет, а во время военного положения - раз в год.

"Но специфика военно-врачебной комиссии единственная - это всегда должно происходить по вызову, по направлению. Повестка на прохождение ВВК может быть, но перед прохождением комиссии всегда будет направление", - подчеркнул юрист. Видео дня

Он уточнил, что это должен быть лист А4 с фотографией и всеми данными военнообязанного.

"То есть ВВК всегда проходят по направлению, без направления человек не может пройти ВВК, у него не возникает этой обязанности. Когда ТЦК пытается штрафовать человека, если он якобы не прошел ВВК раз в год, то, по моему мнению, они пользуются неосведомленностью людей в юридическом плане. И это незаконно. Не было направления - не возникло обязанности явиться - не может быть штрафа и административной ответственности", - подчеркнул Кичко.

Он также рассказал о ситуациях, когда у человека на руках нет ни одного документа.

"Здесь также административная ответственность. Сейчас у людей на руках множество различных документов, которые в свое время выдавались и считались действующими. Например, военный билет советского образца. Нет конкретных норм, которые бы предусматривали вид документа", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что когда вводилось приложение "Резерв+", было постановление Кабмина, которое предусматривало введение такого понятия, как электронный учетный документ, который формируется в этом приложении.

"Временное удостоверение и военный билет плюс-минус не советского образца - это 100 процентов действующие документы. Если у человека нет учетного документа на бумаге, но формируется этот документ в приложении "Резерв+", согласно постановлению №559, то это полноценная юридическая замена и альтернатива бумажному документу. То есть если на руках никакого документа нет, то электронный учетный документ из "Резерв+" - это действующий учетный документ. Важный момент: в "Резерв+" должен быть сформирован именно pdf-файл с qr-кодом, этот файл можно распечатать на А4, на нем видны все данные", - подчеркнул юрист.

Мобилизация в Украине - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизованные получают недостаточную подготовку. По его словам, ситуация на фронте не позволяет обеспечить новобранцам надлежащую подготовку - она отнимает много времени.

Также УНИАН сообщал, что основная масса новобранцев еще не успела добраться до фронта, поскольку их подготовка еще продолжается. По словам президента Владимира Зеленского, Украина не может бросать новобранцев в бой без подготовки, как это делает Россия.

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