Советник президента заверил, что его не подпишут.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать скандальный законопроект 9665, которым регулируется объем хранения дров .

Об этом в комментарии ВВС Украина сообщил советник главы страны Дмитрий Литвин. По его словам, время на наложение вето уже истекло. Других подробностей такого решения он не привел.

"Президент не будет подписывать этот закон".

Штрафы за дрова

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада приняла законопроект о дровах, который предусматривает наказание за хранение, перевозку и сбыт определенных объемов древесины незаконного происхождения.

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Новый закон должен предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины, но украинцы волнуются, что он обернется против людей, которые используют дрова для отопления домов.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк заявил, что этот документ направлен против "черных лесорубов" и незаконных пилорам, а не против обычных людей.

Согласно закону, нарушителям грозит штраф от 34 до 425 тысяч гривен, в зависимости от стоимости древесины. Также в документе говорилось об уголовном наказании для таких людей.

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