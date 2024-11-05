Гражданам Украины не грозит наказание за хранение объема древесины, которого хватает на отопительный сезон, отметил народный избранник.

Принятый Верховной Радой законопроект 9665, который регулируется объем хранения дров, "направлен не против населения, которое использует дрова для обогрева собственного дома, а касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, которые наживаются на ворованном лесу".

Такой информацией поделился один из авторов законопроекта - нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк, сообщила в Telegram спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Народный избранник подчеркнул, что украинцы не будут нести никакой ответственности, если будут хранить 15 м куб. дубовых дров или 30 м куб. сосновых. По его словам, примерно такого объема древесины должно хватать на отопительный сезон одному домохозяйству.

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"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и являются не просто произвольной трактовкой проголосованных норм, а откровенной неправдой", - подчеркнул народный избранник.

Павлюк добавил, что в том случае, если кто-то заготовил на зиму больше дров, чем разрешено в законе, то сейчас им нечего беспокоиться, поскольку документ обратной силы во времени не имеет, то есть "государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу":

"Отопительный сезон начался. Поэтому даже чисто технически в этой части нормы закона заработают не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону. Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить оборот нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям".

В центре внимания новости Украины - что сообщалось

Верховная Рада Украины приняла закон о дровах 2024, документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

В документе №9665 предусмотрено наказание за хранение, перевозку и сбыт древесины, которая имеет незаконное происхождение. За нарушение законопроекта предусмотрены серьезные штрафы.

В частности, штраф за дрова, стоимость которых превышает 30 280 гривень, предусмотрен на уровне от 4 тысяч до 51 тыс. грн, или же могут "впаять" срок - ограничение или лишение свободы до 3 лет.

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