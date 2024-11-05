Принятый Верховной Радой законопроект 9665, который регулируется объем хранения дров, "направлен не против населения, которое использует дрова для обогрева собственного дома, а касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, которые наживаются на ворованном лесу".
Такой информацией поделился один из авторов законопроекта - нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк, сообщила в Telegram спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Народный избранник подчеркнул, что украинцы не будут нести никакой ответственности, если будут хранить 15 м куб. дубовых дров или 30 м куб. сосновых. По его словам, примерно такого объема древесины должно хватать на отопительный сезон одному домохозяйству.
"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и являются не просто произвольной трактовкой проголосованных норм, а откровенной неправдой", - подчеркнул народный избранник.
Павлюк добавил, что в том случае, если кто-то заготовил на зиму больше дров, чем разрешено в законе, то сейчас им нечего беспокоиться, поскольку документ обратной силы во времени не имеет, то есть "государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу":
"Отопительный сезон начался. Поэтому даже чисто технически в этой части нормы закона заработают не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону. Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить оборот нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям".
В центре внимания новости Украины - что сообщалось
Верховная Рада Украины приняла закон о дровах 2024, документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
В документе №9665 предусмотрено наказание за хранение, перевозку и сбыт древесины, которая имеет незаконное происхождение. За нарушение законопроекта предусмотрены серьезные штрафы.
В частности, штраф за дрова, стоимость которых превышает 30 280 гривень, предусмотрен на уровне от 4 тысяч до 51 тыс. грн, или же могут "впаять" срок - ограничение или лишение свободы до 3 лет.