В этом году документы будут приниматься не только лично, но и в электронном виде или в виде почтовых писем.

В Киеве прием документов в первые классы начнется по графику уже 2 мая и завершится 31 мая.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"В условиях войны и военного положения мы обязаны обеспечить работу всей инфраструктуры города, в том числе организацию образовательного процесса. Подчеркиваю, что в этом году зачисление в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий, или фотокопий, направленных нарочным, факсом, электронной почтой на адрес школы. Если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не является основанием для отказа в зачислении. Оригиналы документов и медицинские справки подаются в учреждение образования не позднее 23 августа 2022 года включительно", – отметил он.

Заместитель председателя КГГА добавил, что приоритет при зачислении в первый класс получат следующие категории детей:

те, кто проживает на территории обслуживания учреждения;

зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;

дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе и дети работников этих заведений.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

По состоянию на 24 апреля в Киеве, с начала полномасштабного вторжения оккупантов, пиротехники нашли и обезвредили свыше тонны российских снарядов.

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