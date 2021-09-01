По словам выпускника, задачи турниров и олимпиад гораздо сложнее, чем тесты ВНО.

Харьковский школьник Илья Шкирко, который в этом году набрал наибольшее количество баллов на ВНО, рассказал журналистам об особенностях своей подготовки к тестированию. По его словам, никаких "секретов" тут нет.

Как отмечается в материале "24 канала", выпускник Харьковского физико-математического лицея № 27 суммарно набрал по четырем предметам ВНО 798 баллов из 800. В частности, 200 – по математике и физике, а также 199-по украинскому и английскому. Соответственно, ему предоставляется премия для одаренных учеников в 100 тысяч гривень.

"Это было приятной неожиданностью. Но главное, что я получил – это не 100 тысяч, а знания, которые я смогу дальше использовать. Хотя надеюсь, что и деньги получу. Потрачу их на путешествия по Украине, - рассказал Шкирко.

По словам вчерашнего школьника, для успеха ему вполне хватило образования в стенах родного лицея.

"Меня многие спрашивают, как успешно сдать ВНО. На самом деле никаких секретов нет. Просто мне очень повезло с классным руководителем, да и с другими учителями. В лицее дали все необходимые знания, и даже больше. Поэтому в репетиторах не было смысла", - отметил Шкирко.

В то же время лицеист согласен, что в обычных школах "такого качественного образования" может и не быть. В его же случае все предметы преподавали на очень высоком уровне.

"Мы в классе пересматривали задания ВНО по разным предметам. Самостоятельно я тоже повторял какие-то темы, но ключевым было именно школьное образование. Параллельно с учебой участвовал в различных конкурсах, олимпиадах, турнирах. Вот к ним я уже готовился в определенных кружках", – объясняет он.

По словам Шкирко, задачи турниров и олимпиад гораздо сложнее, чем тесты ВНО по физике или по математике. В этом году команда Ильи взяла "серебро" на международном турнире юных физиков, который проходил в грузинском Кутаиси.

Как утверждает школьник, ВНО по английскому сдать проще, чем аналогичные международные экзамены. Ранее он уже сдал TOEFL на 106 из 120 и IELTS на 8 из 9. При этом парень свободно говорит на китайском и получил сертификат экзамена HSK.

Среди всех предметов выпускника больше всего интересуют физика, математика и информатика, хотя он старается не выделять отдельные дисциплины и изучает все.

Досуг парень проводит за путешествиями и книгами. Парень уже посетил немало европейских стран, считает своим "любимым городом" Рим. В то же время очень интересуется китайской культурой, даже научился играть на традиционном музыкальном инструменте Южного Китая – флейте хулуси.

Илья также интересуется развитием космической отрасли и искусственного интеллекта, пристально следит за успехами предпринимателя Илона Маска. На вопрос, не мечтает ли он сам работать в SpaceX, юноша отвечает: "Я хочу создать что-то лучше, чем SpaceX".

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Автор: Дмитрий Захаров