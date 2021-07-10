В этом году во внешнем независимом оценивании могли принять участие и учителя.

Учительница биологии Елена Билан из Измаила в Одесской области решилась пройти ВНО вместе со своими учениками. Ей удалось набрать максимальные 200 баллов.

Как сообщает Ukr.Life, интересно, что ее ученица Лия Меламед за ВНО по биологии также получила максимальный балл.

В результате учительницу Елену Белан наградили грамотой за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, обеспечение высокого уровня качества и результативности образования, высокий уровень знаний и яркий пример для учеников, показан на собственном результате и подготовку выпускницы, которая получила лучший результат.

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Отметим, что в этом году измаильские выпускники получили 47 золотых и 11 серебряных медалей.

Напомним, четыре выпускника Харьковщины сдали ВНО по биологии на максимальные 200 баллов. А все благодаря урокам учителя Андрея Самойлова. В его классе ни один ученик не сдал биологию на менее чем 180 баллов.

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Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник получил 200 баллов из трех экзаменов. Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по 3 предметам и оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.

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Автор: Виктория Гордиенко