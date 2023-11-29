Один из российских военных потерял свой паспорт в доме, который они ограбили.

Шестеро российских военнослужащих в 2022 году во временно оккупированных селах Киевской области похитили имущества на почти 300 тыс. грн, дело в отношении них передано в суд.

Как отметили в Офисе генерального прокурора, расследованием было установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села Богдановка Броварского района шестеро военнослужащих зенитно-ракетных войск Российской Федерации проникли в домовладение, которое принадлежит местному жителю. Там они проживали и базировались во время оккупации этого населенного пункта.

"Убегая с Киевщины, они похитили из дома инструменты, бытовую технику, ювелирные изделия, генератор, именные медали, горнолыжное снаряжение и другое имущество. Награбленное оккупанты загрузили на боевую машину пехоты и вывезли", - говорится в сообщении.

В то же время один из российских военных потерял в доме свой паспорт. Документ правоохранителям передал владелец помещения, который вернулся туда после деоккупации.

Так, обвиняемые похитили имущество на почти 300 тысяч гривень. При этом, отметили в ОГП, они понимали, что похищенное не может быть использовано в военных целях.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении шестерых военнослужащих Вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Военные преступления россиян в Украине

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины идентифицировала еще одного командира российской армии, совершавшего военные преступления на территории Украины и отдал приказ расстрелять четырех гражданских жителей Бучи.

В ходе одного из карательных мероприятий по приказу своего командира вражеские десантники в течение двух часов расстреляли на проезжей части четырех мирных людей: это местный житель и трое волонтеров, которые проезжали мимо на собственном авто.

Этим злоумышленником является командир 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ, подполковник Александр Достигаев.

После бегства захватчиков с Киевщины высшее военно-политическое руководство РФ наградило Достигаева "орденом Мужества" и Звездой "героя России".

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